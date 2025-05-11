مجلس النواب يعزز حضوره الخارجي عبر شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

شاركت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون في احتفالية “اليوم الأوروبي” التي أقيمت في مدينة طرابلس تحت شعار “ليبيا وأوروبا: شراكة الفرص”، حيث التقت خلال الفعالية مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد الأوروبي إيريني تشيكاريلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية في برامج التعاون المشترك، إلى جانب تطوير قنوات التواصل المؤسسي بين مجلس النواب ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات لدعم مجالات العمل المشترك.