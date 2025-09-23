مجلس النواب يعزي بوفاة «مفتي عام المملكة العربية السعودية»

تقدم مجلس النواب، ممثلاً برئيسه وأعضائه، بخالص التعازي إلى المملكة العربية السعودية، في وفاة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والديني.

وفي رسالة تعزية وجهها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، إلى سمو الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة، أعرب عن أسفه لفقدان الأمة الإسلامية أحد أبرز علمائها الذين أسهموا في نشر الوسطية والاعتدال، وكان له دور بارز في مسيرة الإفتاء والفقه الإسلامي.

كما دعا رئيس مجلس النواب المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنياً الصبر والسلوان للشعب السعودي الشقيق ولأسرة الفقيد.