 مجلس النواب يعقد اجتماعاً لبحث «تحسين أداء الهيئات العامة»

عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي المستشار عبدالباسط صالح بن نجاح، رفقة مدير إدارة الاستثمار بالهيئة محمود محمد محمود، وذلك في إطار السعي بالرقي في أداء الهيئات العامة وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “عدداً من المواضيع ذات الأهمية باختصاصات الهيئة، وتم خلال الاجتماع عرض مكاتبات الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية- ديوان المحاسبة) والتي تفيد بوجوب التغطية التأمينية للعناصر الطبية والطبية المساعدة لهيئة التأمين الطبي دون غيرها وفقاً للتشريعات النافذة”.