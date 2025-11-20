مجلس النواب يعقد اجتماعاً لتسهيل«الانتخابات النقابية»

عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مُردة، بحضور مدير إدارة انتخاب النقابات بالمفوضية عبدالباسط النفاتي والمستشار القانوني للمفوضية عثمان الكف.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية وسبل تذليلها لضمان إنجاز العملية الانتخابية للنقابات المعتمدة من قبل اللجنة.

وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات لضمان نجاح العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على التواصل الدائم بين اللجنة والإدارات المعنية بالمفوضية، واستمرار عقد الاجتماعات لاستكمال المهام المناطة بكل جهة.