مجلس النواب يعقد اجتماعاً لمناقشة القوانين والقضايا الصحية العاجلة

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنى، ونائب رئيس اللجنة، الدكتور حسن الزرقاء، اجتماعاً اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة والمؤسسات الصحية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بمدينة الكفرة، إلى جانب مراجعة بعض القوانين الصحية وفي مقدمتها “قانون الصحة النفسية”، فضلاً عن بحث القضايا الصحية العاجلة ذات الأولوية.

وأكدت اللجنة على أهمية معالجة القضايا الصحية العاجلة التي تمثل أولوية للمواطنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى كافة المدن والمناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرص لجنة الصحة والبيئة على وضع حلول عملية ومستدامة للارتقاء بقطاع الصحة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.