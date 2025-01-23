مجلس النواب يعقد اجتماعاً مع صندوق التنمية

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً مع “بالقاسم خليفة حفتر” بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة، و رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس عيسى العريبي، و رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، في مقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وعقب الاجتماع كرم مدير عام وكالة الأنباء الليبية التابعة لمجلس النواب ” إبراهيم هدية ” مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ” بالقاسم خليفة حفتر” وذلك تقديراً لمواقفه الداعمة لوكالة الأنباء الليبية.

كما قام المجتمعون بجولة داخل مقر مجلس النواب شملت قاعة جلسات المجلس و قاعات الاجتماعات وصالة كبار الزوار و عدد من المرافق بمقر مجلس النواب التي ستشملها أعمال الصيانة والتطوير خلال الأيام القليلة القادمة.