مجلس النواب يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الأمم المتحدة لدعم دمج الشباب في التنمية

عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع فريق العمل المعني بالشباب التابع للأمم المتحدة (YWG)، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استكمالًا لاجتماع أكتوبر الماضي.

وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة أبو راس وعضوة اللجنة رحمة آدم، إلى جانب فريق المستشارين والمنسقين، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤية مجلس النواب الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية لضمان إدماج الشباب الليبي في مراكز صنع القرار، وتوفير بيئة قانونية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدين على أهمية مواءمة المبادرات الدولية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة للشباب في كافة أنحاء البلاد.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة محاور استراتيجية، أبرزها:

تطوير القوانين: مراجعة وتحسين التشريعات لتلبية احتياجات الشباب.

صناعة السياسات المبنية على البيانات: اعتماد مؤشرات دقيقة لتوجيه الاستثمارات والبرامج الوطنية.

بناء القدرات: توسيع فرص تنمية المهارات والابتكار بالتعاون مع الوكالات الدولية.

العمل المناخي: تعزيز دور الشباب في المبادرات البيئية والتحول نحو التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار عملي مشترك لتحويل النقاشات إلى سياسات وبرامج تنفيذية، مع التأكيد على الدور المحوري لمجلس النواب في الإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب، لضمان تمكينهم كشركاء أساسيين في بناء مستقبل ليبيا.