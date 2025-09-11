مجلس النواب يعقد جلسة حوارية حول «ظاهرة الانتحار»

نُظمت صباح اليوم الخميس جلسة حوارية بعنوان “ظاهرة الانتحار: الأسباب وسُبل الوقاية”، بمقر ديوان مجلس النواب الليبي، برعاية لجنة شؤون المرأة والطفل، وبحضور رئيس اللجنة انتصار شنيب، وعضو اللجنة فاطمة الصويعي، وعدد من أعضاء المجلس: الصالحين عبدالنبي، أحمد الشارف، صباح جمعة، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية انتصار عبود.

وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، من بينهم المستشار اللواء وائل بوزكرة، المستشار اللواء الدكتور سعد عبد السلام البوري، ورئيس مكتب التوثيق والمعلومات العقيد السنوسي العربي، إلى جانب نخبة من المختصين في مجالات الصحة النفسية، والأمن المجتمعي، والتربية.

واستُهلت الجلسة بدقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء مدينة درنة في الذكرى الثانية لكارثة إعصار دانيال، الموافق للحادي عشر من سبتمبر.

وأكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، السيدة انتصار شنيب، في كلمتها الافتتاحية أن اليوم العالمي لمنع الانتحار يمثل محطة هامة للتوعية والتثقيف والعمل المشترك للحد من هذه الظاهرة، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين الحكومات، والمؤسسات، والمنظمات المحلية والدولية.

كما دعت إلى زيادة الوعي بالصحة النفسية والتربية الدينية والنشأة الاجتماعية، وأكدت أن المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة جماعية، وأن اللجنة تعمل على تقديم تشريعات داعمة للصحة النفسية وتعزيز أدوات الوقاية.

وتطرقت الجلسة إلى عدة محاور أبرزها:

* التأثيرات المجتمعية المساهمة في تفاقم الظاهرة.

* دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في الوقاية.

* ضرورة بناء منظومة دعم نفسي فعّالة.

* مسؤولية الجهات الأمنية في الرصد والتدخل المبكر.

* البعد النفسي والاجتماعي للظاهرة.

* تحليل الظاهرة من منظور أمني ومؤسسي.

وفي ختام الجلسة، كرّمت وزارة الداخلية رئيس اللجنة وعددًا من النواب والمشاركين، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحدث.