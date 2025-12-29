مجلس النواب يعقد جلسة رسمية في بنغازي بحضور الرئاسة



انطلقت، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أعمال جلسة مجلس النواب الليبي، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وشهدت الجلسة حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وتُنقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء عبر قناة مجلس النواب، وقناة ليبيا المستقبل، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات أعمال السلطة التشريعية.

ولاحقا أعلن عبد الله بلحيق عضو مجلس النواب انتقال الجلسة إلى جلسة مغلقة.