مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة برئاسة «عقيلة صالح» في بنغازي

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجلسة مغلقة، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال يشمل مناقشات حول الملفات التشريعية والسياسية التي تتعلق بالشؤون الوطنية الراهنة.

وأكد المتحدث الرسمي أن المجلس يواصل عقد جلساته وفق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مع الحرص على اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار السياسي في البلاد.