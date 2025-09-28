مجلس النواب يعلن دعم «تعديل المناصب السيادية وتعزيز الشفافية»

في إطار دعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات، تابع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أعمال لجنة المناصب السيادية التي تم تشكيلها بموجب تكليف هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) لسنة 2025 بتاريخ 2025/09/24. تهدف اللجنة إلى إجراء تعديلات جوهرية في المناصب السيادية بالدولة الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتوافق الوطني.

وأشار النائب الثاني إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود مجلسي النواب والدولة، وفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي، لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشفافية والمساواة في التعيينات.

كما أكد على أن هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة نحو الاستقرار، وأنها تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للإشراف على العملية السياسية.

وفي الختام، دعا النائب الثاني جميع القوى الوطنية إلى دعم هذه الجهود والمساهمة في نجاحها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.