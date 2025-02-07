مجلس النواب يعلن رفضه تصريحات «ترامب» حول قطاع غزة

أعلنت لجنة الخارجية في مجلس النواب، رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتطهير قطاع غزة من سكانه.

وقال المجلس في بيان: “عبرت لجنة الخارجية بمجلس النواب عن كامل رفضها واستنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أشار فيها لتطهير قطاع غزة من سكانه وترحيلهم إلى دول الجوار”.

وشددت لجنة الخارجية على أن “ذلك يتنافي مع جميع العهود والمواثيق الدولية ويعتبر انتهاكا إنسانيا خطيرا، مجددة التأكيد على حق الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم بعد تهجيرهم بسبب حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني ولم يحترم طفلا أو مرأه أو عاجزا”.

وأعربت اللجنة بأن “تلك التصريحات من الرئيس الأمريكي لا تساعد جهود التهدئة وحلحلة الأزمة الراهنة، وتؤكد أن ذلك الموقف من الرئيس الأمريكي يعتبر انحيازا صارخا وغير موضوعيا، ويعتبر تهجير سكان غزة جريمة ضد الانسانية”.

وطالبت لجنة الخارجية “بتنفيذ القرارات الدولية، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.