مجلس النواب يعيد النظر في أسباب عدم تطبيق القرار الخاص بزيادة مرتبات المتقاعدين

عقد مجلس النواب الليبي جلسة الاثنين برئاسة النائب الثاني أحميد حومة وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

وافتُتحت الجلسة بالاعتذار الذي قدمه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لعدم تمكنه من الحضور للجلسة وفقا للاستدعاء الذي قام به مجلس النواب وذلك للرد حول قانون الميزانية لسنة 2018م، وتأجيلها للأسبوع بعد القادم.

وتم خلال الجلسة مناقشة بند مشروع يتعلق بالنظر في إمكانية تحسين مرتبات المتقاعدين والذي من المتوقع أن لا تقل نسبة الرفع للمرتبات عن 100%، حيث ستصبح مرتبات المتقاعدين ما يقارب 900 دينار.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خليفة الدغاري في تصريح تلفزيوني إن مجلس النواب سيعيد النظر في أسباب عدم تطبيق القرار رقم (5) الصادر عن المؤتمر الوطني عام 2014 بخصوص مرتبات المتقاعدين، أو سيصدر قراراً جديدا بالخصوص.

وخلصت الجلسة إلى تشكيل لجنة بعضوية ثلاث أعضاء (عضو من اللجنة التشريعية- عضو من اللجنة المالية وعضو من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية) للتواصل مع الحكومة المؤقتة ووزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي للنظر في إمكانية رفع مرتبات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ومسألة عدم تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014م.

وأضاف الدغاري أن القانون الجديد سيشمل أيضاً موضوع علاوة العائلة.