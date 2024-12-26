مجلس النواب يفتتح «المؤتمر الأول للسلام والتنمية»

افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، المؤتمر الأول للسلام والتنمية الذي أقيم في مدينة بنغازي تحت شعار “السلام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح العقوري، في كلمته، “أن ليبيا لديها كثير من الفرص الواعدة، مضيفاً أن هذا المؤتمر فرصة للتعريف بالاستقرار ومسيرة الإعمار التي بدأت في البلاد، ومؤكداً على دعم مجلس النواب لعملية التنمية من خلال إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لتولى مهام الإعمار ولتجاوز الانقسام السياسي، وأن قضية التنمية تعتبر أولوية لمجلس النواب، مشيراً إلى جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب و التطرف من أجل تحقيق الاستقرار وهو شرط أساسي للتنمية”.

وكشف العقوري، “أن مسيرة التنمية ستتواصل وتشمل أيضا تعزيز النمو الاقتصادي و قضايا الشباب ومحاربة الفقر”، مؤكاد “أهمية الاستفادة من خبرات دول الجوار والدول المتقدمة لتعزيز التنمية في البلاد”.