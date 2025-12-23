مجلس النواب يفتح أبوابه للعلم والباحثين

احتضنت المكتبة البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حفل إشهار كتاب “قاموس كيمبردج لعلم الاجتماع” من ترجمة الأستاذ الدكتور صبحي قنوص، الذي يُعد أحد أهم المراجع العالمية في مجال علم الاجتماع، بحضور نائب رئيس لجنة شؤون التعليم الدكتورة سلطنة المسماري، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، ونائب رئيس ديوان المجلس الدكتور رسمي بالروين، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، وعدد من تلامذة الدكتور قنوص، فضلاً عن السفير الليبي السابق لدى الأردن الأستاذ الدكتور محمد حسن البرغثي، والأستاذ الدكتور الأوجلي صالح الزوي.

وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة سلطنة المسماري بالحضور وأكدت على دور الأساتذة والأكاديميين في نهضة المجتمع، مشيدة بجهودهم العلمية السامية، ومثمنة إقامة الاحتفالية كوسيلة لتعزيز قيم الاحترام والعرفان لمعلمي الأجيال المختلفة.

وأوضحت أن استضافة حدث علمي بمكتبة مجلس النواب تهدف إلى ربط السلطة التشريعية بالنخب الأكاديمية بما يدعم عمل المجلس ويعود بالنفع على البلاد والمواطنين، كما هنأت الدكتور صبحي قنوص على إنجازه العلمي المتميز.

من جانبه، رحّب رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل بالحضور، مشيدًا بمسيرة الدكتور قنوص العلمية، ومؤكدًا حرص الديوان على تسخير إمكانيات المكتبة البرلمانية لخدمة الأكاديميين والطلاب، كما قدّم شكره لجامعة بنغازي على إهدائها المكتبة عددًا من المؤلفات العلمية.

بدوره، أكد نائب رئيس ديوان المجلس الدكتور رسمي بالروين أن الديوان استضاف العديد من الفعاليات العلمية، مشيدًا بكل جهد علمي متميز، ومثنيًا على دور الدكتور صبحي قنوص في إثراء المكتبة المرجعية بمجاله الأكاديمي.

وعقب الكلمات الرسمية، قام الحضور بجولة في أروقة المكتبة البرلمانية، اطلعوا خلالها على مجموعاتها من الكتب والموسوعات والوثائق، واستعرضوا وسائل الإيضاح الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة، إضافة إلى المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى المصادر والمراجع بصيغ رقمية.

وحرص الدكتور صبحي قنوص على تدوين كلمة في سجل الزيارات، عبّر فيها عن سعادته بما شاهده من إنجازات المكتبة، موجّهًا التحية والتقدير للقائمين عليها. واختتمت الاحتفالية بتكريم الدكتور قنوص من قبل طلابه في قسم علم الاجتماع تقديرًا لمسيرته العلمية الحافلة وعطائه الأكاديمي المتميز، مؤكدين دوره في رفع مستوى البحث العلمي وتعزيز المعرفة في ليبيا.

يُذكر أن الدكتور صبحي قنوص تولّى سابقًا منصب رئيس جامعة بنغازي ورئيس قسم علم الاجتماع بالجامعة، وهو يعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية في البلاد.