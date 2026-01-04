مجلس النواب يقترب من اعتماد قانون جديد لـ«الصيدلة والأدوية»

أنهت اللجنة المُشكَّلة لمناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء أعمالها، بعد سلسلة من الاجتماعات استمرت أكثر من عام ونصف، حيث جرى استكمال مناقشة جميع الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع.

وترأست عضو لجنة الصحة والبيئة، أسماء الخوجة، اجتماع اليوم بمقر ديوان مجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة، الذين ناقشوا بنود القانون بالتفصيل لضمان توافقه مع الاحتياجات الصحية والتشريعية في ليبيا.

وأُحيل المشروع في صيغته النهائية إلى لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتحديث التشريعات الصحية في ليبيا، وضمان تنظيم قطاع الصيدلة والدواء بما يواكب المعايير الدولية ويحمي صحة المواطنين.