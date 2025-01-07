مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “فإن جلسة اليوم ناقشت مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون، أقر مجلس النواب قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية”.

وبحسب بلحيق، “صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 م في مادته الأولى، التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 م، ويكون نصها: “لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل”، وبذلك علقت الجلسة.