مجلس النواب يلتقي كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي

التقى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الاثنين، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار احمد عمر، لمناقشة عدداً من الملفات التي تهم الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وتضم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، عصام الجهاني ، علي الصول” و عضو المجلس ” ربيعة أبوراس ممثلة المجموعة العربية في الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه أشاد الجروشي بدور القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في دحر الإرهاب في بنغازي وسرت و الجنوب، مضيفاً بأن كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي ، أبدى حرصاً على نقل تجربتنا ونجاحها في مكافحة الإرهاب لباقي دول العالم للاستفادة منها.

وأشار إلى استضافة مؤتمر في بنغازي يضم الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة الإرهاب، يليه مؤتمر لدول الساحل والصحراء بشأن مكافحة الإرهاب.

من جهتها أوضحت أبوراس، أن اللقاء تطرق الي التجربة الليبية في مكافحة الإرهاب وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد مؤتمر في مدينة بنغازي لمكافحة الإرهاب.

وبدوره ثمن كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي جهود رئيس مجلس النواب و مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس ووعيهم بما تتعرض له ليبيا من إرهاب ومخططات خبيثة.

وقدم التهنئة لليبيا على حصولها على عضوية فريق العمل رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب في الاتحاد البرلماني الدولي، داعياً دول العالم إلى زيارة مدينة بنغازي لمشاهدة التنمية والتقدم التي تشهدها المدينة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لفريق العمل رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والذي يضم 21دولة في مدينة بنغازي، وكذلك تتم دراسة احتضان ليبيا للقمة الثالثة لنداء الساحل الذي أطلقه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.