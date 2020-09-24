مجلس النواب يلتقي لجنة المصالحة على مستوى ليبيا

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد آدم لينو، رفقة عضو المجلس محمد عريفة، أمس الأربعاء، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بلجنة المصالحة على مستوى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعات مجلس النواب للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

ودار اللقاء التشاوري حول الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، ومحاولة تقريب وجهات النظر، والسعي نحو إعادة التئام النسيج الاجتماعي والمحافظة عليه.

وقد أثنى النائب الثاني لرئيس المجلس على الجهود المبذولة من قِبل اللجنة، خدمة للوطن ولإصلاح ذات البين وتوحيد الصف، كما أكد على أن الليبيون جميعا يجب أن يجتمعوا على ثوابتهم الوطنية ونبذ الخلاف والفرقة، وفق قوله.