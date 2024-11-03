مجلس النواب يلتقي مسؤولي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

في إطار حرصه على تطوير آليات العمل بديوان مجلس النواب بما يواكب التقدم المعرفي في كافة المجالات، التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، مسؤولي المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بحضور مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ومدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب.

واستمع رئيس ديوان مجلس النواب خلالز اللقاء إلى شرح مفصل من الخبير أمين دله، والفريق التقني المرافق له حول نتائج أعمال الفريق بشأن التحول بجميع الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب، من خلال وضع البرامج وتطوير البنية التحتية بما يساعد على التحول الرقمي التدريجي بجميع الإدارات والمكاتب.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، خلال اللقاء على “أهمية هذه الجهود التي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق تحول رقمي شامل”.



وأشار إلى أن “تحديث آليات العمل الرقمي سيسهم في تحسين أداء جميع الإدارات والمكاتب بالديوان وتيسير الوصول إلى المعلومات، ويعزز من قدراته على تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، مما يُسهم في مساعدة السلطة التشريعية على أداء مهامها الوطنية بما يخدم الوطن والمواطن”.

الجدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مذكرة التفاهم بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة الدولية للديمقراطية لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية من العاملين بديوان مجلس النواب لمواكبة الدول الديمقراطية المتقدمة.