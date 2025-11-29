نواب برقة يعلنون دعمهم للمظاهرات ويطالبون بانتخابات رئاسية عاجلة

أعلن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة دعمهم للمظاهرات التي شهدتها المدن الليبية يوم الجمعة، مؤكدين أنها تعكس إرادة المواطنين المطالبين بالإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأوضح الأعضاء أن شرعيتهم تستمد من الشعب الذي عبّر عن مطالبه بشكل منظم ومتحضر في الساحات العامة.

وأشار نواب برقة إلى تمسكهم بتحقيق الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، لافتين إلى تأييدهم الكامل لما ورد في بيان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إضافة إلى دعمهم موقف رئيس الحكومة الليبية الشرعية أسامة حماد بشأن ضرورة تسريع العملية الانتخابية.

ودعا النواب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مباشرة تنفيذ قانون انتخاب رئيس الدولة بصورة عاجلة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان استقرار البلاد ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها. كما حذروا بعثة الأمم المتحدة من محاولة الالتفاف على مطلب الليبيين الواضح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

ولوّح أعضاء الإقليم بأن تأخر الاستحقاق قد يدفعهم إلى إجراء تعديلات على القوانين والتعديلات الدستورية بهدف ضمان تنفيذ الانتخابات التي يطالب بها جميع الليبيين.