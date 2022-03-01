مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة «فتحي باشاغا»

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمنح الثقة للحكومة التي قدمها فتحي باشاغا بـ92 صوتا من أصل 101 نائبا حضروا الجلسة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، التي عُقدِت اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة عقيلة صالح.

وأجرى رئيس الحكومة المُكلف فتحي باشاغا، بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، أمس الاثنين، بعد أن قدمها لمجلس النواب.

وضمت الحكومة التي منحت الثقة برئاسة فتحي باشاغا؛ ثلاث نواب لرئيس الوزراء، عن الشرق علي فرج القطراني وعن الغرب خالد علي الأسطى وعن الجنوب سالم معتوق الزادمة، و28 وزيرا و6 وزراء دولة.