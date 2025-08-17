مجلس النواب يناقش أوضاع الشبكة الكهربائية والتحديات التي تواجهها

عُقد صباح اليوم الأحد، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، اجتماع موسّع ضم رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، عيسى العريبي.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، عمر تنتوش.

وخصص الاجتماع لمناقشة الكتاب المحال من مكتب شؤون الرئاسة بشأن أوضاع الشبكة الكهربائية، إلى جانب استعراض أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة العامة للكهرباء، وسبل معالجتها من خلال إحالة التوصيات اللازمة إلى جهات الاختصاص.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا الملف الحيوي.