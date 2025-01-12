مجلس النواب يناقش أوضاع الكهرباء في كافة المُدن والمناطق

عقد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، اجتماعاً بوزير الكهرباء في الحكومة الليبية المكلفة من قبل المجلس عوض البدري.



وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “أوضاع الشبكة الكهربائية في كافة المُدن والمناطق والمشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة”.

كما اطلع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بشكل خاص “على أوضاع الشبكة الكهربائية في المناطق المتضررة جراء عاصفة دانيال في مدن ومناطق الجبل الأخضر خاصة مع تدني درجات الحرارة في فصل الشتاء والاستعداد لفصل الصيف المُقبل وتوفير كافة الإمكانيات لضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي واستقرار الشبكة العامة للكهرباء في كافة المُدن والمناطق”.