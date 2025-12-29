مجلس النواب يناقش أوضاع مدارس «الجاليات الأجنبية» في بنغازي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري ممثلي عدد من مدارس الجاليات الأجنبية العاملة في مدينة بنغازي، في لقاء خُصّص لمناقشة أوضاع العملية التعليمية والتحديات التنظيمية التي تواجه هذه المؤسسات.

وضمّ اللقاء ممثلي المدارس الهندية، والباكستانية، والسودانية، والمصرية، والأوروبية، والفلبينية، والبريطانية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق بين هذه المدارس والجهات المختصة، ومناقشة التحديات المرتبطة بسير التعليم، إلى جانب الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مدارس الجاليات الأجنبية داخل ليبيا.

وناقش المجتمعون آليات تنظيم عمل هذه المدارس بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحقق استقرارًا تعليميًا يخدم الطلبة وأسرهم، ويعزز جودة التعليم المقدّم للجاليات المقيمة في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أهمية الدور الذي تضطلع به المدارس الأجنبية في تلبية احتياجات الجاليات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط التعليمية والإدارية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وضمان مصلحة الطلبة.

وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول سبل تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الرسمية، ودعم التعاون الإيجابي بما يرسخ الاستقرار التعليمي في مدينة بنغازي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملفات ذات البعد الدولي، واهتمامها بدعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي، ضمن اختصاصاتها البرلمانية، وبما يعكس حرص مجلس النواب على تنظيم هذا القطاع الحيوي.