مجلس النواب يبحث مع «خوري» إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

عقد أعضاء مجلس النواب زايد هدية، عيسى العريبي، إدريس عمران، عزالدين قويرب، محمد تامر، حمد ماقيق، عبدالسلام شوها، سليمان الحراري، رابحة الفرجاني، انتصار شنيب، اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، “آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة قانون المصالحة الوطنية”.