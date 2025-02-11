مجلس النواب يناقش إمكانية استضافة قمة «ليبيا إفريقيا للمناخ 2025»

عُقد في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي اجتماعاً ضم كلاً من رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبوراص، وأعضاء مجلس النواب سعد عبد القادر البدري، المهدي مسعود الأعور، عبدالمنعم بالكور ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، حيث ناقش الاجتماع إمكانية استضافة مجلس النواب لقمة ليبيا- إفريقيا للمناخ2025.

وتهدف القمة إلى “تعزيز الحوكمة المناخية والشفافية، دعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، تحقيق التمويل العادل والمستدام، بالإضافة إلى مواءمة القمة مع أجندة إفريقيا 2063”.

ومن المتوقع أن “تشهد قمة ليبيا- إفريقيا للمناخ مشاركة البرلمان الإفريقي والأجهزة الرقابية الإفريقية ومجلس السلم والأمن الإفريقي إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي وبرامج التمويل الأخضر”.