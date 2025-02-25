مجلس النواب يناقش استراتيجية «التخطيط العام للتعليم»

نظمت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب سلطنة المسماري، ورشة عمل لمناقشة استراتيجية التخطيط العام للتعليم الصادرة عن مجلس التخطيط الوطني.
حضر الورشة نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وبمشاركة مدير إدارة المناهج الدراسية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عيسى عطية، ومدير إدارة فروع التفتيش والتوجيه التربوي بمصلحة التفتيش التربوي خميس إبراهيم، وكذلك مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد الصويعي، ومستشار التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم عبدالرحيم الفضلي، و مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم رافع الديفار.
ناقشت ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب الاثنين استراتيجية التخطيط العام للتعليم، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من مجلس الأمن القومي بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على إعادة تقييم الاستراتيجية في ضوء الملاحظات الواردة من الخبراء وبعد التقييم سيتم مناقشتها في وقت لاحق لكي تُعتمد بشكلها النهائي من قبل لجنة شؤون التعليم ويتم إحالتها لمجلس النواب للاعتماد.
اترك تعليقاً