مجلس النواب يناقش استراتيجية «التخطيط العام للتعليم»

نظمت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب سلطنة المسماري، ورشة عمل لمناقشة استراتيجية التخطيط العام للتعليم الصادرة عن مجلس التخطيط الوطني.

حضر الورشة نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، وبمشاركة مدير إدارة المناهج الدراسية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عيسى عطية، ومدير إدارة فروع التفتيش والتوجيه التربوي بمصلحة التفتيش التربوي خميس إبراهيم، وكذلك مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم محمد الصويعي، ومستشار التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم عبدالرحيم الفضلي، و مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم رافع الديفار.

ناقشت ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب الاثنين استراتيجية التخطيط العام للتعليم، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من مجلس الأمن القومي بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على إعادة تقييم الاستراتيجية في ضوء الملاحظات الواردة من الخبراء وبعد التقييم سيتم مناقشتها في وقت لاحق لكي تُعتمد بشكلها النهائي من قبل لجنة شؤون التعليم ويتم إحالتها لمجلس النواب للاعتماد.