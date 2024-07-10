 مجلس النواب يناقش اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، لمناقشة تخصيص اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، أن “الجلسة استهلت بتقديم المستشار صالح إحاطة حول لقاءاته الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف بليحق، أن “المجلس شرع في مناقشة بند اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024، المقدم من الحكومة الليبية”.

بنغازي : الثلاثاء 09 يوليو 2024.م عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار "… تم النشر بواسطة ‏مجلس النواب الليبي‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤