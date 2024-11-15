مجلس النواب يناقش الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا

عقد رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب عزالدين أبوراوي ونائب رئيس اللجنة دكتورة سلطنة المسماري وأعضاء اللجنة مصباح البدوي، وأحفيظ شنينه وعمر العربي، ونعيمة دلف، عقدوا اجتماعاً مع رئيس مجلس التخطيط الوطني أحمد إبريدان، بحضور عدد من الخبراء والمستشارين المتعاونين مع مجلس التخطيط الوطني.

وشهد الاجتماع، خلال اليومين الماضيين، “عرض الاستراتيجية العامة للتعليم في ليبيا التي تعكس رؤية التعليم للمرحلة القادمة وتضع خارطة للتعليم بما يتماشى مع سوق العمل ويتناسب مع المتغيرات المجتمعية وطموحات الطلبة ويحقق المصلحة العامة للدولة الليبية”.

واوضحت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم الدكتورة سلطنة المسماري، “أن آلية العمل على إعداد هذه الاستراتيجية كانت عبر توزيع الملفات على فرق فرعية تضم خبراء وأكاديميين قسمت للعمل على التعليم الأساسي و التعليم العالي والتعليم التقني”.

وأضافت المسماري، “بأن لجنة شؤون التعليم ستنظم ثلاثة ورش عمل تستهدف التنفيذيين في التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني”.