مجلس النواب يناقش الاستعدادات لانعقاد أول ملتقى للسياسيات الليبيات

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، اجتماعًا مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، انتصار عبود، بحضور عضوي مجلس النواب، عمر تنتوش، وأحمد الشارف، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

ناقش اللقاء التحضيرات الجارية لتنظيم الملتقى السياسي الأول للسياسيات في ليبيا، والذي يُعد منصة لتبادل الرؤى وتعزيز مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية. كما تناول الاجتماع ظاهرة زواج الليبيات من الأجانب، باعتبارها من القضايا الاجتماعية ذات الأبعاد القانونية والمجتمعية التي تتطلب دراسة متأنية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إطلاق صالون ثقافي دائم يُعقد بشكل دوري، يهدف إلى تناول قضايا المرأة الليبية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك لتعزيز الوعي العام ودعم حضور المرأة في الشأن العام.

كما جرى التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية إلى مناطق الجنوب الليبي، بهدف الوقوف على أوضاع المرأة هناك، والتعرف على التحديات الخاصة التي تواجهها، والعمل على إدماجها في السياسات الوطنية الداعمة للمرأة.