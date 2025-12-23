مجلس النواب يناقش الميزانية العامة لعام 2026

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمر تنتوش، اجتماعًا موسعًا مع رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الغربية، خالد شكشك، بحضور مقرر اللجنة عامر عمران وأعضاء اللجنة سالم قنان، عبدالوهاب زولية، وفهمي التواتي، وعدد من مديري الإدارات.

وجرى الاجتماع في مقر فرع ديوان مجلس النواب بطرابلس، وركز على بنود جدول الأعمال المتعلقة بالميزانية العامة للدولة لسنة 2026، بما في ذلك الميزانية الاستيرادية، و دراسة مساهمة الشركات العامة في تمويل الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى بحث آليات التعاون المشترك بين مجلس النواب وديوان المحاسبة وتعزيز التنسيق بينهما لضمان متابعة فعالة للإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي.

وشدد المجتمعون على أهمية التكامل بين المؤسسات التشريعية والرقابية لضمان توظيف الموارد العامة بشكل فعّال، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والنفقات، بما يسهم في تحقيق الشفافية والمساءلة المالية في إدارة المال العام.