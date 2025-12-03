مجلس النواب يناقش تحديات وخطط «المؤسسة الوطنية للنفط»

عقدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود الميجنة، برئاسة عيسى العريبي وبحضور النواب يوسف العقوري، سالم قنان، عائشة الطبلقي، مفتاح الشاعري ومولود الأسود، وذلك في مقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بعمل القطاع النفطي وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الصعوبات المالية الناتجة عن غياب الميزانية، ومشكلات توريد وتوزيع المحروقات، وسبل الحد من عمليات التهريب.

كما تطرقت المناقشات إلى خطط المؤسسة لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، والجدوى من المكاتب التي تم افتتاحها في الخارج، إضافة إلى سبل تعزيز قدرة المصافي النفطية لتغطية السوق المحلية.

وأكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في خططها التطويرية الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين أداء القطاع، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسة والمجلس لضمان تحقيق أهداف التنمية النفطية في ليبيا.