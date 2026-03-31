مجلس النواب يناقش تطوير «النظام الصحي»

عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور حسن الزرقاء اجتماعًا يوم الاثنين مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي في البلاد.

وجاء الاجتماع، الذي انعقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، في إطار متابعة اللجنة المستمرة لجهود تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسن الزرقاء على أهمية التنسيق بين اللجنة والمركز لضمان تنفيذ السياسات الصحية بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية يعد أحد أولويات المجلس لمواجهة التحديات الصحية القائمة.

من جانبه، استعرض مدير عام مركز تطوير النظام الصحي خطة المركز لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التعاون مع لجنة الصحة والبيئة يسهم في تقديم حلول عملية لتطوير المنظومة الصحية في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة المبادرات التي تقوم بها لجنة الصحة والبيئة لمتابعة وتقييم الإجراءات الحكومية، ودعم الخطط التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين في ليبيا.