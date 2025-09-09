مجلس النواب يناقش تطوير «هيئة اعتماد المؤسسات الصحية»

عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها اللجنة المُشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للهيئة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مراعاة معايير الوظائف السيادية، وضرورة أن يكون التمثيل الخارجي للهيئة قائمًا على أسس ترتقي بمكانتها كمؤسسة وطنية فاعلة.

وشدد الدكتور الزرقاء على أهمية أن تسهم المعايير المعتمدة في رفع مستوى الهيئة وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.