مجلس النواب يناقش تعديل «قانون الأحداث»

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة المكلفة، بشأن عقد ندوة حول تعديل قانون الأحداث الصادر سنة 1973م.

وتم خلال الاجتماع “الاتفاق على أن تكون الندوة برعاية لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب”.

كما ناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، “صيانة وإنشاء المراكز المتعلقة بالأحداث في مختلف أنحاء ليبيا خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية وأقصى الشرق، وكذلك مخاطبة “بالقاسم خليفة حفتر”، بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس، بشأن إنشاء مراكز الأحداث في هذه المناطق”.

وأثنت شنيب، “على المجهودات التي يبذلها “خليفة حفتر”، من إعمار وتنمية في المدن الليبية”.