مجلس النواب يناقش تعزيز المشاركة الأمريكية في عملية الإعمار

التقى رئيس لجنة الإسكان و المرافق بمجلس النواب سعد عبدالقادر البدري، رفقة أعضاء اللجنة إبراهيم الزغيد، الصالحين عبدالنبي، المسؤول الاقتصادي بسفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، مارينا جالكينا.

وتناول اللقاء، “سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية فى عملية الإعمار والاستثمار التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات”.

وأكد رئيس لجنة الإسكان و المرافق بمجلس النواب، سعد عبدالقادر البدري، خلال اللقاء على “ضرورة أن يكون التعاون على أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين ، مشيدا بجهود الإعمار التي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة من مختلف الجنسيات نفذت العديد من المشاريع”.

بدوره، أكد عضو اللجنة، إبراهيم الزغيد، “على أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان هي الواجهة الشرعية لعقد أي اتفاقيات ومشروعات تنموية فى البلاد”.

كما أكد عضو اللجنة الصالحين عبد النبي، “على أهمية التعاون بين البلدين خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في انتعاش الاقتصاد الليبي وإيجاد مصادر بديلة للطاقة”.

من جانبها، اعربت مارينا جالكينا، “عن سعادتها لرؤية الإعمار فى بنغازى، مؤكدة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالمشاركة ودخول الشركات الأمريكية للسوق الليبي”.