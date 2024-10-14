مجلس النواب يناقش تقرير مجلس حقوق الإنسان

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، بأعضاء الفريق المشكل لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإعداد الرد بخصوصه”.

وشدد العقورين “على “أهمية عمل الفريق بالنظر لأهمية ملف حقوق الانسان ووجود حملات دولية ممنهجة لتشويه صورة المؤسسات الليبية من خلال نشر تقارير غير موضوعية ومعلومات مبالغ فيها حول ليبيا”.

وأوضح أن “هناك عدد من الإشارات الايجابية التي تتجاهلها التقارير الدولية مثل الاستثمار الوطني المتزايد في التنمية، واستقبال الأشقاء من السودان على الأراضي الليبية، ومعالجة أوضاع العديد من المهاجرين غير القانونيين وإعطاءهم فرصة العمل في البلاد، والحملات الأمنية ضد مهربي البشر، ودعم مجلس النواب لملف المصالحة من خلال العمل على التشريعات ذات العلاقة ومساعدة القوات المسلحة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ودعم الاستجابة الانسانية للمهاجرين”.

وأكد العقوري “على أهمية مواصلة الفريق عمله تحت إشراف لجنة الشؤون الخارجية وبالتعاون الدولي مع اللجان ذات العلاقة وديوان مجلس النواب من أجل الاطلاع المستمر على تقارير حقوق الإنسان وإعداد الردود عليها ومتابعة التوصيات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ذات العلاقة من أجل بناء القدرات للنهوض بأوضاع حقوق الانسان وابراز الجوانب الايجابية”.

وقدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، “الشكر لأعضاء الفريق للجهود المبذولة خلال فترة قصيرة لإعداد الرد المناسب”.