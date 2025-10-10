مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع «الاتحاد البرلماني الدولي»

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، عُقد اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ضمّ ممثلين من ديوان مجلس النواب، منهم مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلّف أحمد الأوجلي، ورئيس قسم التقييم وقياس الأثر المهدي الأوجلي، بالإضافة إلى موظفي المكتب

ومن جانب الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك ممثلو إدارة البرامج التدريبية الفنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة ببدء تمرين تعبئة استبيان مؤشرات الديمقراطية، مع التركيز على المؤشر رقم (6) المتعلق بالقوانين، والمؤشر رقم (7) الخاص بالرقابة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستفسارات المتعلقة بمعايير التقييم وآلياته، حيث أُجابت عنها من قبل الجانبين، وتم الاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات لمتابعة نتائج الاستبيان والتوصل إلى ما يلزم بشأنه.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الديمقراطية تُعد أداة تقييم ذاتي شاملة تهدف إلى مساعدة البرلمانات على تقييم أدائها وفقاً للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها.