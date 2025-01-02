مجلس النواب يناقش عدداً من الملفات في قطاعات التعليم والصحة

استضاف ديوان مجلس النواب، بحضور أعضاء المجلس إبراهيم الزغيد، انتصار شنيب ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، “برنامج محاكاة لجلسة برلمانية نظمتها الجمعية الليبية للعلوم السياسية وشارك فيه منتسبي الجمعية من أساتذة وطلاب اقسام العلوم السياسية”.

وألقى عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، كلمة “رحب فيها بالحاضرين نيابةً عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”، مضيفا “بأن ما شاهده يُعدّ نموذجًا مصغرًا لجلسات مجلس النواب، معبراً عن سعادته من خلال متابعته للتحضير لهذا البرنامج، متمنياً التوفيق للجميع”.

كما ألقى نائب رئيس ديوان مجلس النواب كلمة نيابة عن رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، رحب خلالها بالحاضرين، “مؤكدا على أن مجلس النواب وديوانه مؤسسة مفتوحة للشعب الليبي ومراكز البحث والاكاديميات والمؤسسات المختلفة”.

وناقشت جلسة المحاكاة “عددًا من الملفات الافتراضية في قطاعات التعليم والصحة”.

وفي ختام البرنامج “تم تقديم شهادة شكر وتقدير لعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد،وتم أيضاً تقديم شهادة شكر وتقدير لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، كما تم توزيع شهادة حضور ومشاركة للمشاركين في برنامج محاكاة جلسة مجلس النواب من منتسبي الجمعية الليبية للعلوم السياسية”.

#أخبار_الديوان استضاف ديوان مجلس النواب اليوم الخميس بحضور السادة أعضاء المجلس " إبراهيم الزغيد، انتصار شنيب " ونائب… تم النشر بواسطة ‏عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg‏ في الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٥