مجلس النواب يستضيف مؤتمراً حول تطوير «الوظيفة العامة» في ليبيا

استضاف ديوان مجلس النواب اليوم السبت مؤتمر “الوظيفة العامة في ليبيا: واقع ممارساتها وآفاقها المستقبلية”، الذي تنظمه كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، بحضور مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور خالد الفائدي، وعمداء عدد من الكليات بجامعة بنغازي، إلى جانب مشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمختصين في المجال.

ويهدف المؤتمر إلى تشخيص واقع الوظيفة العامة في ليبيا وتحديد أولويات تطوير أدائها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بتطويرها.

وألقى نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين كلمة رحب فيها بالحاضرين، مؤكدًا أن الوظيفة العامة تُعد عصب الدولة والمحرك الأساسي لاستقرارها ونموها على مختلف المستويات.

وتلاها كلمة عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الزروق، الذي أشاد بتعاون مجلس النواب وديوانه مع الجامعات، واعتبر أن المؤتمر يعكس التكامل الوطني بين العلم والمعرفة وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن موضوع الوظيفة العامة شأن وطني يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها: مفهوم الوظيفة العامة وأهميتها ورؤيتها المستقبلية، واقع الوظيفة العامة في ليبيا، الفرص والتحديات، إصلاح الوظيفة العامة، التحول الرقمي، ومستقبل الوظيفة العامة في البلاد.

وشهد اليوم الأول تقديم عدد من الأوراق العلمية التي تناولت: النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، أساليب شغل الوظائف العامة، أثر المساواة على الأداء الوظيفي، المسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في الوظيفة العامة، ودور المهارات الناعمة في تحسين الأداء الوظيفي.