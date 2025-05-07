مجلس النواب يناقش الميزانية العامة ويستعرض تحديات «مشروع النهر الصناعي»

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان المجلس، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عمر تنتوش، وبحضور مقرر اللجنة عامر عمران، وأعضاء اللجنة: عبد الوهاب زولية، محمد الفيرس، خليفة الدغاري، سالم قنان، محمد خليل، فهمي التواتي، ومحمد دومة.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، وعضو مجلس النواب عبدالنبي عبد المولى، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة حماد، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة، وهم: أحمد الحاسي، عزالدين المنفي، وفتحي التومي، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون العامة.

وناقش الاجتماع مقترح مشروع الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025، المقدم من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستعدادات المالية والاقتصادية للعام المقبل، وضمن جهود تنظيم وتوحيد الإنفاق العام.

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم: إبراهيم الزغيد، عبدالناصر النعاس، الصالحين عبدالنبي، مفتاح الشاعري، محمد دومة، أحمد الشارف، خليفة الدغاري، حسن الزرقاء، أسمهان بالعون، وعائشة الطبلقي.

وخُصص جزء من الاجتماع للاستماع إلى إحاطة قدّمها رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الدكتور سعد بومطاري، تناول فيها الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز، وعلى رأسها الاعتداءات المتكررة على مكونات منظومات نقل المياه، إلى جانب بيان حول الاستهلاك اليومي للمياه.

كما شملت الإحاطة عرضاً تفصيلياً عن الوضع المالي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وإيراداته، وعدد المستخدمين التابعين له وللشركات المرتبطة به، بالإضافة إلى ملخص عن متوسط النفقات التسييرية، وعرض شامل لمنظومات نقل المياه القائمة والمستقبلية.

وشهد الاجتماع عدداً من المداخلات والملاحظات من أعضاء مجلس النواب الحاضرين، حيث قدّموا استفساراتهم وملاحظاتهم حول ما ورد في الإحاطة، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز ومواجهة التحديات التي تعترض عمله.

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى معالجة تلك الصعوبات والتحديات، وضمان استمرارية واستقرار خدمات نقل المياه الحيوية عبر مشروع النهر الصناعي، بما يخدم المصلحة العامة.