مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء «المصرف الدولي للطاقة والتعدين»

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جلسة تشاورية بحضور رئيس اللجنة رمضان شمبش ونائب رئيس اللجنة محمد امدور وأعضاء اللجنة مفتاح اكويدير وصالح افحيمة وأعضاء مجلس النواب مولود الأسود وعائشة الطبلقي، كما شارك في الجلسة عبر الاتصال المرئي المباشر عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطاقات المتجددة والتعدين.

وناقشت الجلسة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والتعدين في ليبيا بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في البلاد.

يذكر ان الطاقات المتجددة والتعدين من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتهدف المشاريع التي يتضمنها مشروع القانون إلى تعزيز الاستثمارات في هذين القطاعين وتطويرهما بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.