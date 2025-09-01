مجلس النواب يناقش مشروع «قانون الميزانية العامة»

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم خلاله مناقشة وتعديل عدد من الملاحظات الواردة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2025، في إطار استكمال الإجراءات الفنية والتشريعية اللازمة لإقراره.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص مجلس النواب على تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والاقتصادية لضمان إعداد ميزانية متوازنة تلبي احتياجات الدولة وتحقق أهداف التنمية.