مجلس النواب يناقش مع سويسرا آليات الدعم الإنساني وفتح قنصلية ببنغازي

التقت عضو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بمجلس النواب، أسمهان بالعون، اليوم الثلاثاء، مستشارة الأمن الإنساني والتعاون الدولي بسفارة سويسرا، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وبحضور المستشار الحقوقي بوزارة الخارجية، عبدالحفيظ التاجوري.

وناقش اللقاء سبل الاستفادة من دور سويسرا ضمن مجموعة برلين للعمل الإنساني، حيث أكدت “بالعون” أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، مشيرةً إلى أن فتح أبواب التعاون مع المجلس النيابي يُعدّ تعاونًا مباشرًا مع المواطنين الليبيين، الذين تُعدّ حقوقهم واحتياجاتهم أولوية قصوى لدى المجلس.

وأكدت النائب “بالعون” أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق تعاون جديدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التباحث حول حلول لأزمة النازحين من السودان، والتحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، والتي لا تزال تُلقي بظلالها على الدولة الليبية.

وفي ختام اللقاء، شددت “بالعون” على ضرورة فتح السفارة السويسرية داخل الأراضي الليبية، بدلًا من استمرار عملها من تونس، مقترحةً فتح قنصلية في مدينة بنغازي لتعزيز التعاون الثنائي أسوة بما قامت به دول أخرى.