مجلس النواب يناقش ملف «حقوق الإنسان وقضية اللاجئين السودانيين»

التقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب أسمهان بلعون، سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، “ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية منها قضية اللاجئين السودانيين في ليبيا و دور المنظمات الدولية والدور الهولندي في مثل هذه الأزمات”.

وأشادت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، بدور “رئيس مجلس النواب وإصداره تعليماته لاستقبال النازحين السودانيين وتسهيل إجراءاتهم وتشكيل فريق من استشاريين ومتخصصين في مختلف المجالات لاحتوائهم وتنسيب أبنائهم للمدارس والجامعات الليبية وتوفير الخدمات لهم، كما أشادت بدور الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مساندة النازحين من السودان الشقيق”.

من جانبه، أكد سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينك، “على عمق العلاقات بين بلاده وليبيا، معرباً عن سعادته بزيارة مدينتي بنغازي والقبة”.