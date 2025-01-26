مجلس النواب ينظم ندوة حول «تقييم مسار اللامركزية في ليبيا»

نظمت لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب بحضور رئيس اللجنة عبدالوهاب زوليه، ونائب رئيس اللجنة أحمد الشارف وعضو اللجنة فاطمة كاريس، وأعضاء المجلس زايد هدية، حسن الزرقاء، خليفة الدغاري، سلطنة المسماري، وعبر الاتصال المرئي المباشر عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس، ندوة حول تقييم مسار اللامركزية في ليبيا بين الإطار التشريعي والتجربة– مناقشة قانون 59 للإدارة المحلية، بمشاركة عدد من الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات.

وناقشت الندوة التي عقدت بمقر ديوان مجلس النواب “عدداً من المحاور من ضمنها مسار التحول للامركزية من خلال قانون (59) ودمقرطة الإدارة المحلية آليات مهملة وإدارة غائبة وكذلك واقع المجالس البلدية في إطار تطبيق قانون (59) بشأن الإدارة المحلية، بالإضافة إلى آفاق المشاركة والمساءلة المجتمعية وفقاً للقانون”.

كما شهدت الندوة “العديد المداخلات والنقاشات من النواب و الخبراء والاكاديميين وأساتذة الجامعات المشاركين حول بنود القانون”.