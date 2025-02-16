مجلس النواب ينعي الشهداء الذين ارتقوا خلال عمليات تطهير الجنوب من «المرتزقة وتجار البشر»

نعى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة”، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا خلال عمليات تطهير الجنوب الليبي من المرتزقة و المهربين وتجار البشر واوكار الفساد والجريمة.

وقال النائب في بيان: “وفي الوقت الذي نتقدم فيه بخالص التعازي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأهالي وذوي شهداء الوطن خلال هذه العمليات التي تهدف لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، نشد على أيدي أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، كما نشيد بموقف أهلنا في الجنوب الليبي بدعم هذه العمليات ورفع الغطاء الاجتماعي عن المفسدين والمجرمين وكل من يقف أو يتعاون معهم ضد الوطن”.