مجلس النواب ينفي صحة «المستند» الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي

نفى المركــز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، صحة المستند الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول رسالة وجهها “عقيلة صالح”، إلى مجلس الأمن.

وأهاب المركـز الإعلامي لرئيس مجلس النواب بوسائل الإعلام “باستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.

هذا وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مستندا قالت إنه صادر عن رئيس مجلس النواب، موجها رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دعا فيها إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ودعا المستشار عقيلة صالح في الرسالة المتداول، إلى إلزام الخصوم السياسيين باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، كما طالب بضرورة دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخلاء ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية،وأكد أن هذه الخطوات تعد أساسية لتحقيق الأمن والسلام في البلاد.