مجلس النواب يهنّئ الشعب بمناسبة ذكرى «ثورة السابع عشر من فبراير»

بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة السابع عشر من فبراير، تقدم مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الليبي الكريم، مستذكرين بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والعدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات”.

وجدد مجلس النواب “تأكيده على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية، فإننا ندعو الجميع إلى التكاتف والتآزر من أجل ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية، والسير قدماً نحو مستقبل مزدهر ينعم فيه أبناء ليبيا بالأمن والرخاء”.

ديوان مجلس النواب يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لثورة السابع عشر من فبراير

وقال الديوان في بيان: “يصادف اليوم الذكرى الرابعة عشر لثورة السابع عشر من فبراير عندما خرج الشعب الليبي مطالبا بالحرية والعيش الكريم والتنمية والرخاء لبلادنا وهو ما نعيشه اليوم من إعمار وتنمية في مختلف المناطق بفضل تضحيات أبناء شعبنا فقد كانت ثورة السابع عشر من فبراير شعلة تضيء الطريق نحو مستقبل أفضل”.

وأضاف: “بهذه المناسبة يتقدم رئيس ديوان مجلس النواب وكافة العاملين بالديوان بخالص التهاني واطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويجمع شملنا ويوحد صفنا لما فيه خير وصلاح البلاد”.